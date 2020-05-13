Bakanlık, iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı - Son Dakika
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Bakanlık, iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kuaför, berber, güzellik salonları, konaklama tesisleri ve şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz ve...

Bakanlık, iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kuaför, berber, güzellik salonları, konaklama tesisleri ve şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz ve kontrol listeleri yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; her sektör için ayrı ayrı önlemlerin içerdiği kılavuzlar, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyonellerine ve tüm işletmelere gönderildi. Buna göre; kuaför, berber ve güzellik salonlarında, girişlerde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek. İş yerlerine gelen müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek. Kullanılan her malzeme, ekipman ile tüm yüzeyler yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek. İş yerlerinde çalışanlara standartlara uygun tek kullanımlık maske ve koruyucu yüz siperliği verilecek. Havlular tek kullanımlık olacak. İş yerlerinde birikmeleri önlemek için randevu usulü planlama yapılacak. Saç kesimi gibi işlemler sırasında arada en az bir koltuk boş bırakılacak. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

ŞEFFAF PARAVAN KONULACAK

Konaklama hizmeti sağlayan işletmelerde ise, resepsiyonda müşteri ile çalışan arasına şeffaf paravan konulacak. Restoran, spor ve SPA salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek. Lobide bekleyen müşteriler sosyal mesafe gözeterek oturacak. Çalışana temin edilen maske, eldiven, üniforma, önlük ve bone gibi malzemeler kişiye özel olacak. Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak. Mümkünse tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek ve kapalı kapta içme suyu dağıtılacak. Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak. Tesiste lobi, restoran, sauna, mutfak gibi yerlerin temizlenmesinin yanı sıra kapı kolları, merdivenler, oda kartları, TV kumandaları, spor aletleri de sık sık dezenfekte edilecek. Animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Mümkün olduğunca takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak.

MOLA YERLERİNDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLECEK

Şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda dikkat edilecek hususların bazıları ise şu şekildi: Garlardaki bilgilendirme panolarında güncel broşürler ve afişler bulundurulacak. Toplu taşıma araçlarının, taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülerek yeni oturma düzeni ayarlanacak. Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak. Yolculuk öncesinde ve esnasında tek kullanımlık maske dağıtılacak. Taşıtların sık temas edilen yerleri dezenfekte edilecek. Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Garlarda benzer işi yapan görevli sayısı asgari oranda tutulacak. Taşıt içi doğal yollarla havalandırılacak. Görevliler, maske üzerine siperlik takacak. Siperliğin temizliği standartlar uygun şekilde yapılacak.

ANKARA, -


Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:03 Kaynak: DHA


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