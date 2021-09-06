İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine İBB'den jet tepki: Ayrıştırmak hoş değil

Kendini mehdi sanan Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben maalesef seçildim

İstanbul metrosu için devrim gibi bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu.

İBB'DEN JET TEPKİ

Karaismailoğlu'nun paylaşımına İBB'den jet hızıyla tepki geldi. İBB Sözcüsü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

"Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil."

SOSYAL MEDYAYI DA İKİYE BÖLDÜ

Yapılan değişiklik sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar değişikliği gereksiz bulurken, bazıları da İBB'nin çalışmadığını belirterek doğru buldu.