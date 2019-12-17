Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: "İvedilikle yıkın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: 'İvedilikle yıkın' - Son Dakika

Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: "İvedilikle yıkın"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, kaçak yapılar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yıkımların bir an önce yapılması için yazı gönderdi.

Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, kaçak yapılar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yıkımların bir an önce yapılması için yazı gönderdi. Bakanlık yıkımların ivedilikle gerçekleştirilmesini isterken, Çeşme'de yer alan 800 Yapı Kayıt Belgesine sahip bina için denetçilerini sahaya gönderdi.


İzmir'de, İmar Barışı kapsamında 400 bine yakın vatandaş Yapı Kayıt Belgesi aldı. İzmir'in ilçeleri arasında Bornova yüzde 15,5 oran ile en çok Yapı Kayıt Belgesi alan ilçe olurken, Bornova'yı, yüzde 10,8 oranı ile Buca, yüzde 7,8 oranı ile Karabağlar takip etti.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'da başlattığı kaçak yapılar ile mücadele de yönünü İzmir'e çevirdi. Bakanlığın İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, bine yakın Yapı Kayıt Belgesini, mevzuatına uygun olmaması sebebi ile iptal etti. Yapı Kayıt Belgelerinin iptal edilmesinin ağırlıklı sebebinin ise yapıların 31 Aralık 2017 tarihi sonrası yapılmış olması olduğu belirtildi.


Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yıkımların bir an önce yapılması için yazı gönderdi. Bakanlık yıkımların ivedilikle gerçekleştirilmesini istediği yazısında, aksi takdirde valilik ve bakanlık tarafından yapılacağını belirtti.


Denetçiler Çeşme'de sahaya indi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Çeşme'yi sıkı takibe aldı. Bakanlık Çeşme'de verilen 20 bin 448 yapı kayıt belgesin incelemeye aldı. 800 Yapı Kayıt Belgesi iptali için bakanlık denetçileri sahaya indi. Çeşme'de bakanlığın yerinde yapacağı tespitler ile 800 Yapı Kayıt Belgesini iptal edeceği ve yıkımların başlayacağı belirtildi. Çeşme'de sonra ise bakanlık yönünü Urla'ya çevireceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Son Dakika Haberleri
20:06 ABD ordusundan "Nazi" gafı - Son Dakika
20:05 Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
20:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
20:02 Bursa'da bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:00 Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 22'ye... - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: "İvedilikle yıkın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]