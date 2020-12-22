Bakanlık: İzmir'de aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil - Son Dakika

Bakanlık: İzmir'de aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil

22.12.2020 17:22
Bakanlık: İzmir'de aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de yapılacak deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de yapılacak deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrası inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın, aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda, bakanlığımızın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır. Deprem konutlarının yapılacağı alanın tespiti İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde gerçekleştirilmektedir. İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir. Tüm projelerimizde olduğu gibi Bayraklı'daki çalışmalarımızda da bilimsel temeller doğrultusunda ve ilgili kurumlarla istişare edilerek, hareket edilmektedir."


Fay Hattı, Deprem, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlık: İzmir'de aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil - Son Dakika


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