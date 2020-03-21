Son Dakika › Yaşam › Bakanlık karar aldı...Bursa'da zabıta harekete geçti, mangal keyfi yarıda kaldı - Son Dakika
Bakanlık karar aldı...Bursa'da zabıta harekete geçti, mangal keyfi yarıda kaldı
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan korona virüse karşı gelen yeni tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması yasaklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan korona virüse karşı gelen yeni tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri mangalcılar ve piknikçiler için denetim başlattı.
Bursa Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, özellikle Uludağ'ın eteklerindeki park ve bahçelerde piknik ve mangal yapan vatandaşları önce uyardı sonra men etti.
Alınan karardan haberi olmayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarılarının ardından mangallarını söndürüp parktan ayrıldı.
Vatandaşlar alınan karara olumlu yaklaşırken, bazıları da kalabalık ortamlardan kaçtıklarını belirtti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
Son Dakika İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak