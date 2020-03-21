Bakanlık karar aldı...Zabıta ekipleri harekete geçti, mangal keyfi yarıda kaldı - Son Dakika

Bakanlık karar aldı... Zabıta ekipleri harekete geçti, mangal keyfi yarıda kaldı

Korona virüsüne karşı gelen yeni karara göre park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması yasaklanınca Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan korona virüse karşı gelen yeni tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri mangalcılar ve piknikçiler için denetim başlattı.

Bursa Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, özellikle Uludağ'ın eteklerindeki park ve bahçelerde piknik ve mangal yapan vatandaşları önce uyardı sonra men etti.

Alınan karardan haberi olmayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarılarının ardından mangallarını söndürüp parktan ayrıldı.

Vatandaşlar alınan karara olumlu yaklaşırken, bazıları da kalabalık ortamlardan kaçtıklarını belirtti.