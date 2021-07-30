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Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi - Son Dakika

Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi

30.07.2021 11:20
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının kedi ve köpeklerin yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili açıklaması, Van Kedi Villasını ziyaret eden yabancı hayvanseverleri sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının kedi ve köpeklerin yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili açıklaması, Van Kedi Villasını ziyaret eden yabancı hayvanseverleri sevindirdi.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisi, ön izinle yurt dışına götürülebilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına götürülecek evcil hayvanların kimlik belgesi (sağlık karnesi) bulunacak. Karnede; hayvanın kimliği, sahibinin adı, adresi ve hayvanın eşkali ile sağlık bilgilerini içerecek. Van kedisi ile Kangal, Akbaş ve Kars çoban köpeği gibi yurt dışına çıkışı yasaklı türler ise ancak ön izinle yurt dışına götürülebilecek. Van Kedi Villasını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, pandemi nedeniyle Van kedisine dokunamamanın hüznünü yaşarken, bakanlığın yaptığı açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Kesinlikle Van kedisi götürmek isteriz"

Los Angeles'tan Türkiye'ye tatile gelen ve ilk olarak Van Kedi Villasını ziyaret eden Elmas Al, kızının Van kedilerini çok sevdiğini belirterek, "Kızım kedileri çok seviyor, bende özellikle onu buraya getirdim. Kızımla birlikte buradayız. Kızım buradan ayrılmak istemiyor, çünkü buradaki kediler çok güzeller. Keşke içeri girip kedilere dokunabilme imkanımız olsaydı. Uzun zamandır yurt dışına nasıl Van kedisi götürebiliriz diye düşünüyorduk, şu an imkan olursa kesinlikle götürmek isteriz. Kızımda kedi götürmemizi çok istiyor, izin çıkarsa götürmeyi çok isteriz" dedi.

"Van Kedi Villasını 2 ayda 30 bin kişi ziyaret etti"

Normalleşme süreciyle birlikte Van Kedi Villasının 30 bin ziyaretçi kabul ettiğini söyleyen Van Kedi Villasında görevli Mehmet Atabayır, "Kedi Villasına gelen misafirlerimiz, kedileri görünce mutlu oluyor ama bir konuda içlerinde bir burukluk oluşuyor. Van kedisine temas olayı yok. Pandemi sürecinde vakaların düşmesiyle normalleşme kararı alındı ama tamamen hastalık ülkemizde yok olmadığı için bu birebir temas olayını halen başlatmadık. Önceki yıllarda Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerimiz kedilerin bulunduğu yere gidip onları sevip oynayabiliyordu. Bu yıl pandemi daha etkili olduğu için ziyaretçilerimizi tam anlamıyla kedilerimizle buluşturamadık. Bu da bir burukluk oluşturdu ama ziyaretçilerimiz yine de Van'a gelip kedileri muhakkak görüyorlar. Bu durumdan da memnun oluyorlar, çünkü hijyenik olarak ortamın elverişli olması, kedilerin de bakımının güzel olması insanları mutlu ve memnun ediyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz fotoğrafta gördükleri gibi değil, bire bir gördüklerinde daha memnun ve mutlu oluyorlar. İnsanlar kedilerin hem farklı gözüyle hem beyaz ve ipeksi tüylerinden dolayı hayran kalıyorlar. Zaman zaman burada Van kedisi satışı oluyor, sarı ve iki gözü mavi olan kedilerimiz döner sermaye sistemiyle il içine satılabiliyor. Bu yıl yurt dışına satış yapamıyoruz. İl dışından gelen misafirlerimiz de Van kedisi götürmek istiyor ama pandemi sürecinde çok fazla yardımcı olamıyoruz. Pandemiden sonra normal şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Van kedileri çok güzel"

Irak'ın Erbil kentinden Van kedilerini ziyarete gelen bir turist ise "Irak'tan Van kedilerini görmeye geldim. Van kedileri çok güzel. Sadece onlara dokunamamanın hüznünü yaşıyoruz. Korona virüs salgını var ve onların da canı önemli. Bu yüzden çocuklarım için fotoğraf çekip gideceğim. Hastalıktan sonra çocuklarımı da alıp ailece ziyaret edeceğiz ve korona virüs salgınından sonra kendi ülkeme götürmek isterim" şeklinde konuştu. - VAN

Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi

Los Angeles, Pandemi, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi - Son Dakika


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