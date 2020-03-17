Bakanlık, koronavirüse karşı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde "Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural" başlıklı videoyu hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, işaret dilinde hazırlanan videoda, hastalığın nasıl bulaştığı hakkında bilgi veriliyor ve alınması gereken tedbirler sıralanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla, koronavirüsten korunmaya yönelik Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 altın kural, işitme engelli vatandaşlar için de erişilebilir hale getirildi.

Videoda, sosyal mesafeden yurt dışı seyahatlerinin iptal edilmesi veya ertelenmesinin önemine, yurt dışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması ve yurt dışından geldiği bilinen kişilerle temas edilmemesi gerektiğine kadar tüm temel kurallara yer veriliyor.