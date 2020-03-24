Bakanlık: Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık: Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika

Bakanlık: Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

6 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, koruma altındaki doğal alanların yapılaşmaya açıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Yapılan çalışma doğal alanlarımızın daha da korunmasını sağlayacak bir adımdır" denildi.

Bakanlık: Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, koruma altındaki doğal alanların yapılaşmaya açıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Yapılan çalışma doğal alanlarımızın daha da korunmasını sağlayacak bir adımdır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19.07.2012 tarihli 'Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' çerçevesinde Türkiye genelindeki bütün doğal sit alanlarında, bilim  insanlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve alanında uzman isimlerin katılımlarıyla ekolojik temelli bilimsel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Doğal korunan alanların, birinci, ikinci, üçüncü derece doğal SİT alanları yerine, bilimsel veriler ışığında sahip olduğu özelliklere göre 3 kategoride değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni düzenlemelere göre doğal sit alanları; Kesin Korunacak Hassas Alanlar:   Bilimsel araştırmalar dışında hiçbir faaliyete izin verilmeyen alanlardır. Bu alanlarda mevcut statülerinin üzerinde bir korunma sağlanmıştır. Nitelikli Doğal Koruma Alanları:  Hiçbir şekilde konaklama içermeyecek sadece turistik günübirlik kullanımlara imkan verilen alanlardır. Bu alanlarda bungalov yapımı dahi yasaklanmıştır. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları:  Düşük yoğunluklu kullanımlara izin verilecek alanlardır. Mevcut düzenlemelere ve ilke kararlarına göre gerek üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında gerekse üçüncü derece doğal sit alanlarında turizm, ticaret ve konut yerleşimlerine zaten izin verilmektedir" denildi.

'İLGİLİ YÖNETMELİK 8 YILDIR YÜRÜRLÜKTE'

Haberlerde sözü edilen 16 Mart tarihli düzenlemede yürürlükte olan 'yerleşim' ifadesinin yerine 'düşük yoğunluklu' ifadesi kullanılarak bu iznin kapsamının daraltıldığı ve tanımlandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece eski tanıma göre daha korumacı bir yaklaşım getirilmiştir. Bu düzenlemenin koronavirüs gündemiyle hiçbir ilgisi yoktur. Sonuç olarak, ilgili yönetmelik 8 yıldır yürürlüktedir. Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan çalışma doğal alanlarımızın daha da korunmasını sağlayacak bir adımdır."


Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:02 Kaynak: DHA

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