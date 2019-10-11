Bakanlık Köyceğiz'in üç projesini onayladı

Köyceğiz Belediyesinin 2020 yılı içinde hayata geçirmeyi planladığı bin kişilik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonu, eski cezaevinin yerine gençlik merkezi ve hükümet konağı projeleri bakanlık tarafından onaylandı.



Bin kişilik spor salonu, gençlik merkezi ve hali saha yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşme imzalandı.



Köyceğiz için verdikleri sözleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan," Marmaris'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğumuz toplantıda Muğla'daki AK Partili Belediye Başkanları olarak yatırım taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza iletmiş idik. Bu toplantının ardından ilgili Bakanlarımız ile görüşerek projelerimizi ilettik. Sakin ve modern bir Köyceğiz için Ankara'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bu hafta üç güzel projeyi daha Köyceğiz'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlardan ilki yıllardır yapılması gereken yeni Hükümet Konağımızın projesi onaylandı. İkincisi eski cezaevi arazisine genç kardeşlerimizin sosyal aktivitelerini yapabilecekleri Gençlik Merkezi projemizin yapımı onaylandı. Üçüncüsü ise bin kişilik spor salonu projemiz onaylandı" ifadelerini kullandı.



Her üç projenin de ihale ve yapım işlerini kısa sürede tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Ceylan; "Gençlik Merkezi ve spor salonu projemizin ihale ve yapımı belediyemizce yapılacak. Bunun için gerekli ödenek belediyemiz adına Bakanlığımızca gönderildi. Projelerin hazırlanması, kabulü ve onayında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'a, Köyceğiz Kaymakamımız Erdinç Dolu'ya, AK Parti İl Başkanımız Kadem Mete'ye ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.



Başkan Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce 410 bin TL değerinde kepçenin Köyceğiz Belediyesine hibe edildiğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA