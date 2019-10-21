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Son Dakika Güncel Bakanlık logosunu kullanan kooperatif, logosunu değiştirdi

Bakanlık logosunu kullanan kooperatif, logosunu değiştirdi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, Van Çevreyolu Sanayi Sitesi Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın eski logosunu kendi logosu gibi kullanıp billboardlara reklam vermesinin ardından yaptıkları girişimler sonucu kooperatif yöneticileri, logoyu yenisiyle değiştirdiklerine...

Bakanlık logosunu kullanan kooperatif, logosunu değiştirdi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, Van Çevreyolu Sanayi Sitesi Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın eski logosunu kendi logosu gibi kullanıp billboardlara reklam vermesinin ardından yaptıkları girişimler sonucu kooperatif yöneticileri, logoyu yenisiyle değiştirdiklerine ve kullanmayacaklarına dair yazılı beyan verdiklerini söyledi.


Konu Hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, "Bakanlığımızın daha önce kullandığı, kamuoyunda bilinen kırmızı ve gri renklerden oluşan ve sanayinin dönen dişli/çarklarını temsil eden logomuzu, sanayi sitesi yapı kooperatifi olduğunu iddia eden bir kooperatifin kullandığını fark ettik. Derhal temasa geçtik ve yazılı olarak logoyu kullanma iznini sorduk. İzin almadan kullanmasının sakıncalarından yola çıkarak, izin almadıysa logoyu değiştirmesini aksi taktirde savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirttik. Kooperatif yetkilileri billboardlardaki reklamları kaldırmış, logoyu değiştirerek yeni logo kullanmaya başlamış ve bu konuda yazılı beyan vermişlerdir. Bilindiği üzere il müdürlüklerimiz Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşlarında kanun ve yönetmelik kapsamında rol üstlenmekte, sekretarya işlemlerini yürütmekte. Bakanlığımızca kredi desteği sağlamaktadır. Van Çevreyolu Sanayi sitesi Kooperatifinin bu konuda bir müracaatı olmamış. Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz ile herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur "dedi.


Yapılan girişler sonucu kooperatifin logosunu değiştirdiğini ifade eden Müdür Gün, "Kooperatif yetkilileri, yaptıkları hatayı anlamış ve kendilerine yazımızı tebellüğ edene kadar panolara asılan reklamları kaldırılmış. Logosunu hızlı bir şekilde değiştirmiş, yeni logoyla hazırladıkları reklamları yine aynı hızda panolara asmış. Yazımızı tebellüğ ederek düzeltici faaliyette bulunduğunu fotoğraflamış ve dilekçe ekinde yazılı olarak beyan etmiştir" şeklinde konuştu. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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