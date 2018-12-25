Bakanlık, Menbiç kırsalındaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı
20 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Menbiç şehri kırsalındaki hareketliliğin, 2017'den beri orada bulunan Suriye güçlerine ait olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Suriye
'nin Menbiç şehri kırsalındaki hareketliliğin, 2017'den beri orada bulunan Suriye güçlerine ait olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:53
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