Son Dakika Haberleri: Bakanlık, Menbiç kırsalındaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı

Bakanlık, Menbiç kırsalındaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı

20 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Menbiç şehri kırsalındaki hareketliliğin, 2017'den beri orada bulunan Suriye güçlerine ait olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Menbiç kırsalındaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Menbiç şehri kırsalındaki hareketliliğin, 2017'den beri orada bulunan Suriye güçlerine ait olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:53 

Suriye, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi
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