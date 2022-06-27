Bakanlık ödüllü bilinçli tüketiciden "haklarınızı savunun" çağrısı - Son Dakika
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Bakanlık ödüllü bilinçli tüketiciden "haklarınızı savunun" çağrısı

27.06.2022 11:51

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de 2021 yılının bilinçli tüketicisi seçilen Afife Abalı Sancak, tüketicilere, "haklarınızı savunun" çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de 2021 yılının bilinçli tüketicisi seçilen Afife Abalı Sancak, tüketicilere, "haklarınızı savunun" çağrısında bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sancak, geçen yıl bir firmadan elektrikli motosiklet satın aldı. Yaptığı incelemede, motosikletin şasi numarası ile kendisine kesilen faturadaki numaranın farklı olduğunu gören Sancak, hatanın düzeltilmesi için firma yetkililerine başvurdu.

Firmadan olumsuz yanıt alan Sancak, bunun üzerine konuyu Sinop Tüketici Hakem Heyetine taşıdı. Heyetin raporunun ardından firmaya açılan davada Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi, Sancak'ı haklı buldu. Mahkeme kararı üzerine Sancak'ın motosiklet alırken firmaya ödediği para kendisine iade edildi.

"Vatandaşlarımız aldıkları ürünleri mutlaka incelesin"

Sancak, AA muhabirine, verdiği mücadele sonunda elde ettiği sonucun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığının kendisini 2021 yılının bilinçli tüketicisi seçerek ödüle layık görmesinin ayrı bir gurur olduğunu ifade eden Sancak, insanların bu tür durumlarda mutlaka haklarını sonuna kadar savunmaları gerektiğini belirtti.

Hakkını koruduğunu ve sonunda hem parasının iade edilmesini sağladığını hem de ödüle layık görüldüğünü anlatan Sancak, "Tüketiciler hiçbir şekilde vazgeçmesin. Haklarımızı bilmeliyiz. Eğer biz bilirsek esnafımız da ona göre müşterilerine karşı daha ilgili, daha duyarlı olur. Vatandaşlarımız aldıkları ürünleri mutlaka incelesin. Haklarını her zaman savunsunlar. Sonuçta tüketici mahkemeleri bizim için kurulmuş. Bizim arkamızdalar." ifadelerini kullandı.

Sancak, çevresinde kendisi gibi sorun yaşayan herkese yardımcı olmaya çalıştığını aktardı.

Bir arkadaşının aldığı elektrikli motosikletin sürekli arıza yaptığını anlatan Sancak, "O da benim gibi firmadan olumsuz yanıt aldı. Ben de bunun üzerine arkadaşımı teşvik ettim. 'Sen de mahkemeye başvur' dedim. Aynı şekilde o da başvurdu ve mahkemeyi kazandı." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık ödüllü bilinçli tüketiciden 'haklarınızı savunun' çağrısı - Son Dakika

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