Bakanlık, orman yangınlarına erken müdahale için İHA kiraladı - Son Dakika

Bakanlık, orman yangınlarına erken müdahale için İHA kiraladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında orman yangınlarında toplam 2 bin 597 araç, 18 bin 545 personel, 6'sı idari 33 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA'nın görev yapacağını açıkladı.

Bakanlık, orman yangınlarına erken müdahale için İHA kiraladı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında orman yangınlarında toplam 2 bin 597 araç, 18 bin 545 personel, 6'sı idari 33 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA'nın görev yapacağını açıkladı. Pakdemirli, yeni kiralanan İHA'nın, yangın başlangıcı ve sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve tasarruflu müdahaleyi sağlayacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, orman teşkilatı olarak yangınlara karşı var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu ve bu nedenle en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleyi 'önleme', 'söndürme' ve 'rehabilite' olmak üzere 3 strateji ile yürüttüklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, ihbar alınan veya tespit edilen orman yangınlarına 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle en kısa sürede müdahale ettiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 2019 yılında 12 dakikaya indirdiklerini belirterek, 2023 yılı hedeflerinin bu süreyi 10 dakikaya düşürmek olduğunu, bunun için gerekli yatırımların yapıldığına dikkat çekti.

'33 HELİKOPTER, 2 UÇAK'

2020 yılında orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirleri alındığını belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda, yer ekiplerinde 1072 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 185 adet dozer, 473 adet diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 2 bin 597 adet araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin orman muhafaza memuru olmak üzere 18 bin 545 personel görev yapacak. Havadan ise 6 idari helikopterin yanında 27 adet yangın söndürme helikopteri, 2 adet 10 tonluk amfibik uçak görev yapacak. Orman yangını organizasyonunda kullanılan yaklaşık 8 bin araç, anlık olarak araç takip sistemi ile takip edilerek orman yangınlarına müdahale edilecek" dedi.

'İHA KİRALADIK'

Pakdemirli, ayrıca, yangın başlangıcı ve yangın sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak orman yangınlarına müdahale edilmesi için 1 adet İHA kiralandığını da belirtti. Pakdemirli, "Bu aracımız, 1 Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında 90 gün süreyle görev yapacak. Geliştirilecek yapay zeka uygulaması ile yangınlar otomatik olarak tespit edilecek ve yangının seyri anlık olarak yangın kontrol merkezine aktarılarak, söndürme stratejisinin belirlenmesinde büyük kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'YANAN ALANLARIN TAMAMI AĞAÇLANDIRILDI'

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29'unun ormanlarla kaplı olduğunu ifade eden Pakdemirli, son 10 yıllık verilere göre yıllık ortalama 2 bin 209 adet orman yangının çıktığını ve 7 bin 330 hektar alanın etkilendiğini belirterek, yangından zarar gören alanların tamamının Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yeniden ağaçlandırıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangından etkilenen orman alanlarının Anayasanın 169'uncu maddesi gereği ağaçlandırma haricinde, tarımsal faaliyet, yerleşim gibi başka bir amaç için kullanılması veya konu edilmesinin engellendiğini ve güvence altına alındığına işaret etti.

'10 ÜLKEYE UÇAK VE HELİKOPTER DESTEĞİ VERİLDİ'

Yangın ekiplerinin, yıl boyunca eğitim ve tatbikatlarla yangın sezonuna hazırlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede 11 bin 545 yangın işçisine, 3 bin teknik personele ve 5 bin orman muhafaza memuruna işbaşı eğitimi verildi. Bu yıl ayrıca, gönüllü yangın söndürme işçisi olmak için müracaatta bulunan 11 bin 500 vatandaşımıza yangın eğitimi verildi" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, diğer taraftan, 14 ülkeden 226 teknik personele Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim verdiklerini, 10 farklı ülkede 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerle yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlık, orman yangınlarına erken müdahale için İHA kiraladı - Son Dakika

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