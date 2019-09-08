Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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