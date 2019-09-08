Son Dakika Haberleri: Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü
Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]