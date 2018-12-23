Bakanlık: Pakdemirli'nin sözleri çarpıtıldı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bakan Bekir Pakdemirli'nin bir gazeteye yaptığı değerlendirmedeki "Paramız var ki ithal ediyoruz" sözlerinin çarpıtıldığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bakan Bekir Pakdemirli
'nin bir gazeteye yaptığı değerlendirmedeki "Paramız var ki ithal ediyoruz" sözlerinin çarpıtıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:08
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