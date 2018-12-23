Son Dakika Haberleri: Bakanlık: Pakdemirli'nin sözleri çarpıtıldı

Bakanlık: Pakdemirli'nin sözleri çarpıtıldı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bakan Bekir Pakdemirli'nin bir gazeteye yaptığı değerlendirmedeki "Paramız var ki ithal ediyoruz" sözlerinin çarpıtıldığı belirtildi.

Bakanlık: Pakdemirli'nin sözleri çarpıtıldı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bakan Bekir Pakdemirli'nin bir gazeteye yaptığı değerlendirmedeki "Paramız var ki ithal ediyoruz" sözlerinin çarpıtıldığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:08 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok Barkodlu Naylon Poşetler, Kasalarda Okutulmaya Başlandı, Ücretler Fişe Yansıtılıyor

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:25:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlık: Pakdemirli'nin sözleri çarpıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]