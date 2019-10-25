Son Dakika Haberleri: Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek
Son Dakika Ekonomi Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek

Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir video hazırladı.

Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir video hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pakdemirli paylaşımında, "Bakanlığımızın her bir ferdi ile Mehmetçiğimizin yanındayız, kahraman ordumuzun kahraman askerlerine selam olsun." ifadeleri kullandı.

Videoda, bakanlığın 81 ildeki personelinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe asker selamı verdiği görüntüler yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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