Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir video hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pakdemirli paylaşımında, "Bakanlığımızın her bir ferdi ile Mehmetçiğimizin yanındayız, kahraman ordumuzun kahraman askerlerine selam olsun." ifadeleri kullandı.

Videoda, bakanlığın 81 ildeki personelinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe asker selamı verdiği görüntüler yer aldı.