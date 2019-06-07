Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK
'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.
(İHA)
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