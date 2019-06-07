Son Dakika Haberleri: Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı
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Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı

56 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.

Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı. Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
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