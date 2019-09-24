Bakanlık projesine belediyeden destek

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hedef Bir Milyon Amatör Denizci' projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu ve sınavı düzenlendi.

Gölbaşı'nda balıkçılık yapmak ve amatör olarak gemi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik 3 saatlik eğitimler düzenlendi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olanlara amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz kullanım belgesi verilecek.

EĞİTİM VE SINAVLARA BÜYÜK İLGİ

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde denizcilik uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ve sınavlara Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir'in yanı sıra 250 kişi katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Hedef 2023 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında denizcilik uzmanlarıtarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarı ile tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak.