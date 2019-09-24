Son Dakika Haberleri: Bakanlık projesine belediyeden destek
Son Dakika Güncel Haber

Bakanlık projesine belediyeden destek

1 saat önce

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü olan 2023'e kadar sürecek 'Hedef bir milyon amatör denizci' projesine Gölbaşı Belediyesi tarafından destek verildi.

Bakanlık projesine belediyeden destek, System.String[]

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hedef Bir Milyon Amatör Denizci' projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu ve sınavı düzenlendi.

Gölbaşı'nda balıkçılık yapmak ve amatör olarak gemi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik 3 saatlik eğitimler düzenlendi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olanlara amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz kullanım belgesi verilecek.

EĞİTİM VE SINAVLARA BÜYÜK İLGİ

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde denizcilik uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ve sınavlara Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir'in yanı sıra 250 kişi katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Hedef 2023 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında denizcilik uzmanlarıtarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarı ile tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak.

Gölbaşı Belediyesi, Denizcilik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:12 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz
Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Marmara açıklarında meydana gelen 4.6'lık deprem, izleme istasyonunda kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:33:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlık projesine belediyeden destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]