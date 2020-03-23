Bakanlık: Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap tespit edildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap tespit edilerek, işlem yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1748 hesap hakkında çalışma yapıldığı belirtildi. Tespit edilen bu hesapların genelinde başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yapıldığının belirlendiği belirtilerek şöyle denildi: