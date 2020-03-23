Bakanlık: Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık: Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap tespit edildi - Son Dakika

Bakanlık: Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap tespit edildi

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap tespit edilerek, işlem yapıldığı açıklandı.

Bakanlık: Provokatif paylaşım yapan 1748 hesap tespit edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap tespit edilerek, işlem yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1748 hesap hakkında çalışma yapıldığı belirtildi. Tespit edilen bu hesapların genelinde başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yapıldığının belirlendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Tespit edilen hesaplar arasında son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye'de de görülen koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi. COVID-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın  içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi. Bu bağlamda anılan paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:53 Kaynak: DHA

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