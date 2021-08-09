Bakanlık salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covıd-19 salgınının kadın konukevi hizmetlerine ve burada kalan kadınlara yönelik etkisini araştırdı. Araştırma raporunda kadınlar, bu dönemde konukevinde salgına yönelik gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Covıd-19 döneminde şiddete maruz kalan kadınların konukevine başvuru öncesi, başvuru sırası ve kaldıkları süreçte salgının hizmetlere etkisinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik yapılan 'Covıd-19 Salgın Sürecinde Kadın Konukevi Hizmetleri' araştırmasına 450 kadın katıldı. 81 ilde Bakanlığa bağlı Kadın Konukevlerinde kalan 18- 60 yaş arasındaki kadınlarla yapılan araştırmaya göre, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, şiddet nedeniyle en çok emniyet birimlerine başvurdu. Araştırmada, kadınların konukevine başvuru şekillerine bakıldığında büyük bir kısmı kolluk aracılığıyla konukevine ulaşırken; kolluğun ardından diğer bir yöntemi ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) aracılığıyla başvuru olduğu görüldü. Covıd-19 salgını döneminde kadınların tamamına yakını kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuru sürecinde tereddüt ve zorluk yaşamadığını belirtirken; kadınlar, bu dönemde konukevinde salgına yönelik gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

KADINLAR, EN ÇOK İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİNİ TERCİH ETTİ

Salgın döneminde konukevinde kaldıkları süreçte uzaktan eğitim yoluyla farkındalık ve bilgilendirmeye yönelik eğitimler alan kadınların büyük çoğunluğu, İŞKUR İş Kulübü Eğitimlerini tercih ederken; bunu Finansal Okuryazarlık ve Ebeveyn Bilgi Güvenliği Eğitimleri, deprem ve afet eğitimi, ilk yardım eğitimleri takip etti. Eğitim alan kadınların yüzde 97'si verilen eğitimlerin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirtti. Öte yandan, Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında ŞÖNİM ve kadın konukevleri personeli ile kadın konukevinden hizmet alan kadınlara aşılamada öncelik tanınmıştı.