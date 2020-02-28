Bakanlık sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verdi - Son Dakika

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Bakanlık sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verdi
6 saat önce
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz" denildi.
ANKARA, -
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