Son Dakika Haberleri: Bakanlık: Seçimde 4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

Bakanlık: Seçimde 4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

27 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bakanlık: Seçimde 4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği bildirildi. Bu sabah itibarıyla Bakanlık merkezindeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nin Bakan Süleyman Soylu başkanlığında, illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin ise ilgili valilerin nezaretinde 24 saat esasına dayanan çalışma planına geçtiği kaydedildi. Açıklamada, "Sahada meydana gelen olaylar anlık olarak izlenmektedir. Bu süreç, oy sandıkları İl Seçim Kurulları'na teslim edilip, sayımlar tamamlanana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir" denildi.

'4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığa illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olayların 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, 51'i oy pusulalarının fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir. Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:56 Kaynak: DHA

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