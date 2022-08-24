Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı

24.08.2022 09:51
Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"GEREKLİ TESPİTLERİ YAPTIK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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