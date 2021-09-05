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Bakanlık'tan iş yerlerine PCR testi yazısı: Aşı yaptırmak değil ancak test yaptırmak zorunlu - Son Dakika

Bakanlık'tan iş yerlerine PCR testi yazısı: Aşı yaptırmak değil ancak test yaptırmak zorunlu

05.09.2021 00:31

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada 1 kez PCR testi istenmesi yönündeki yazıyı iş yerlerine gönderdi. Karar tartışmaları da beraberinde getirirken, iş yerinde aşının zorunlu olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Yasalara göre işçiler aşı olmak zorunda değil ancak arkadaşlarının sağlığını korumak adına uzmanların tavsiyelerine uyma zorunlulukları var.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni adımlardan biri de toplu alanlarda PCR testi zorunluluğu oldu. Özellikle aşı yaptırmayan ve bu nedenle risk altında olan kişilerden PCR testi istenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 81 İle PCR testi konulu yazı gönderdi.

"TÜM İŞÇİLERİ BİLGİLENDİRMEK ZORUNDALAR"

Sabah'ta yer alan habere göre Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, "Bu doğrultuda, bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2 Eylül 2021 tarihli genel yazı 81 il valiliğine gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HAFTADA 1 KEZ TEST İSTENECEK

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin koronavirüs tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere aktarılmalı. Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacak.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gönderdiği yazı, "Aşı zorunlu mu olacak" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin ardından herkes, yasalara odaklandı. Yasalar aşıyı zorunlu kılmıyor ancak koruyucu önlemleri şart koşuyor.

ARKADAŞLARININ SAĞLIĞINI GÜVENCE ALTINA ALMALARI GEREKİYOR

Aşı yaptırmayı zorunlu kılma durumu olmadığından aşı yaptırmak istemeyenlerin virüs taşımadıklarını belgelemeleri gerekiyor. Bu yöntemle de diğer çalışanların sağlığı güvence altına alınıyor. Dolayısıyla çalışanların eğer aşı olmuyorlarsa her hafta PCR testi ile virüs taşımadıklarını belgelemeleri gerekiyor.

Bakanlık'tan iş yerlerine PCR testi yazısı: Aşı yaptırmak değil ancak test yaptırmak zorunlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, PCR Testi, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan iş yerlerine PCR testi yazısı: Aşı yaptırmak değil ancak test yaptırmak zorunlu - Son Dakika Ekonomi


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