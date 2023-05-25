Bakanlık talepleri oldu mu? Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin perde arkası - Son Dakika
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Bakanlık talepleri oldu mu? Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin perde arkası

Bakanlık talepleri oldu mu? Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin perde arkası

25.05.2023 15:34

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Çınar Coşkunserçe, Haberler.com stüdyosunda GYY Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlatan Coşkunserçe, "Bakanlık talebiniz oldu mu?" sorusuna "Bizim bir bakanlık talebimiz yok. Daha önceden ittifakların birine girmiş olsaydık İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilme talebimiz vardı. Ancak bu aşamada böyle bir talebimiz yok." diye yanıt verdi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların hiçbiri yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle, Türkiye 28 Mayıs tarihinde bir kez daha sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. tur seçiminde en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A ZİYARET

İlk turda yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçmeninin 2. turda kime oy vereceği merak edilirken, seçime 9 gün kala Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Haberler.com stüdyosunda GYY Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Çınar Coşkunserçe, görüşmenin perde arkasını anlattı.

BAKANLIK TALEPLERİ OLDU MU?

"Bakanlık talebiniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren Coşkunserçe, "Bizim bir bakanlık talebimiz yok. Daha önceden ittifakların birine girmiş olsaydık İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilme talebimiz vardı. Ancak bu aşamada böyle bir talebimiz yok." ifadelerini kullandı.

TALEPLERİNİ SIRALADI

ATA İttifakı olarak taleplerini açıklayan Coşkunserçe şunları söyledi: "Eğer herhangi bir ittifakı destekleyeceksek, daha önceden de söylediğimiz şey şuydu: Anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacak. Bunları değiştirmeyi düşünen hiçbir ittifak ve siyasi parti ile işimiz olmaz. Türk milletinin tanımını yapan 66. maddesiyle sorunu olan bir siyasi yapıyla kesinlikle birlikte olmamız söz konusu olmaz. Aynı zamanda ülkemizde yaşayan 13 milyon civarındaki sığınmacının ülkelerine gitmeleri için söz istiyoruz biz."

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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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