Bakanlık talimat verdi, fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Bakanlık talimat verdi, fırınlar denetlendi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 6 günlük gıda denetim seferberliği kapsamında bugün ekmek ve unlu mamulleri üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Bakanlık talimat verdi, fırınlar denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 6 günlük gıda denetim seferberliği kapsamında bugün ekmek ve unlu mamulleri üretimi yapan işletmeler denetlendi. Esenler'de bir fırında yapılan denetimde ekipler her şeyi titizlikle inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ülke genelinde ilan edilen gıda denetim seferberliğinin 3. gününde ekmek ve unlu mamuller üretimi yapan işletmeler ekipler tarafından denetlendi. Yapılan denetimler sırasında işletmelerde bulunan çalışanların hijyeni dahil olmak üzere üretim tesisinde yer alan tüm ürünler denetlendi. Ekmeklerin gramaj değerlerini de ölçen ekipler ekmeklerden numune aldı. Ekipler denetimlerin yıl boyunca aralıksız olarak devam ettiğini, 2019 yılında 117 bin 115 faal işletmede 226 bin 380 kontrol yaparak uygunsuzluk tespit edilen 5 bin 674 işletmeye idari para cezası uyguladığını açıkladı. 87 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Esenler'de bir fırında yapılan denetimlerde ekipler her şeyi didik didik inceledi.

Denetleme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Tarım Müdür Vekili Nazif Koca, "Bugün İstanbul'da 39 ilçede 750 personelle denetimde bulunuyoruz. İstanbul normalde 5 bin 700 tane ekmek çeşidi ve unlu mamuller dahil toplam 8 bin 700 işletmeye sahip. Şu anda denetime aşağıdan, mal kabulden başlandı. Oradaki unların durumu, genel hijyen koşullarına ve özel hijyen koşullarına uygunluğu denetlendi. Genel hijyen kurallarında tuvaletler ve çalışma ortamları dahil hepsi gözden geçirildi. Daha sonra üretim aşamasında fiziksel olarak yapılan ekmeğin gıdayla temas eden uygun malzemelerle yapılıp yapılmadığının testi yapıldı. En son olarak da üretime gelindi. Burada arkadaşlar ekmekten ağırlık ve tuz numunesi aldılar ve bunu daha sonra bir gıda laboratuvarına analize gönderip tuz oranına bakacağız" diye konuştu.

(Volkan Kayalar/İHA )

İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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