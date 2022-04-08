Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması Açıklaması

08.04.2022 19:23
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır." bilgisi verildi.

Bakanlık açıklamasında, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili haberler ve Bakanlıkça yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Habere konu olay hakkında Bakanlıkça, Kasım 2022'de soruşturma başlatıldığı, çalışmaların tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır." denildi.

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Şanlıurfa, Nisan, Kasım, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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