Son Dakika Haberleri: Bakanlık'tan İstanbul'daki Kazaya İlişkin Açıklama

Bakanlık'tan İstanbul'daki Kazaya İlişkin Açıklama

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Halkalı Sirkeci Banliyö hattındaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan İstanbul'daki Kazaya İlişkin Açıklama, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Halkalı Sirkeci Banliyö hattındaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır. Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan test sürüşü yapan trenlerin kaza yaptığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Halkalı, Güncel
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