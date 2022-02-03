Bakanlık'tan Ukrayna ile işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakanlık'tan Ukrayna ile işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında 'Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın imzalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anlaşma ile Türk firmalarının ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında Ukrayna'da yapacakları yatırımlara özel teşvikler sağlanacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in nezaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov anlaşmayı imza altına aldı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkiler bir üst seviyeye çıkacak. Anlaşma sayesinde yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında Ukrayna'ya yatırım yapacak Türk firmalarına önemli teşvikler sağlanacak. İki ülke arasındaki ortak çalışma alanları genişletilecek. Üretim, bilimsel ve teknik potansiyelin verimli kullanılması için uygun koşullar yaratılacak. Yüksek teknoloji ve havacılık endüstrisinde Türk şirketlerinin yatırım ortamının iyileştirilmesine olanak sağlanacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk yatırımlarına 2035 yılına kadar Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi istisnaları sağlanacak. Yatırım yapan Türk firmalarına gümrük ve vergi teşvikleri gibi bir dizi önemli imkan sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,