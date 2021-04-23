Bakanlık: Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in iadesi için işlem başlatıldı - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in (27) kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde işlemlerin başlatılıp, 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye'deki kripto para borsalarından 'Thodex' isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in, yatırımcılarını 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli Özer hakkında 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran Uluslararası Havalimanı'na çıkış yapan şüphelinin bu ülkede bulunduğu teyit edildi. Bu kapsamda, Özer hakkında 'kırmızı bülten' yayımlanması amacıyla başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı aynı gün İçişleri Bakanlığı 'na iletildi. Eş zamanlı olarak, şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için yine başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Şüpheli hakkında kırmızı bülten yayımlanmasına ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerle ilgili sonuçların beklendiği belirtildi.EMNİYET: KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTIR

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan 2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır" denildi.

ANKARA,