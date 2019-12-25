Bakanlık: Trabzon'da 55 orman yangınından 38'i söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık: Trabzon'da 55 orman yangınından 38'i söndürüldü - Son Dakika

Bakanlık: Trabzon'da 55 orman yangınından 38'i söndürüldü

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, pazartesiden bu yana farklı zamanlarda Trabzon'da çıkan toplam 55 orman yangınından 38'inin söndürüldüğünü, 13'ünün kontrol altına alındığını ve 4 yangına ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık: Trabzon'da 55 orman yangınından 38'i söndürüldü, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, pazartesiden bu yana farklı zamanlarda Trabzon'da çıkan toplam 55 orman yangınından 38'inin söndürüldüğünü, 13'ünün kontrol altına alındığını ve 4 yangına ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürülüğü (OGM) 23 Aralık'dan bu yana Trabzon'da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38'ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'daki 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon'a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular" denildi.

'CAN KAYBI YAŞANMADI'

Trabzon genelindeki yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, ancak 21 bağ evinin yandığı kaydedilen açıklamada, "Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesi'nde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü. Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi" ifadelerine yer verildi.

Zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Trabzon, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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