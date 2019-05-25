Bakanlık Türk Sanatları Yarışması Düzenleyecek

Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek üzere 20'incisi düzenlenecek 'Devlet Türk Sanatları Yarışması' bu yıl Millî Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilecek.

'Hüsn-i Hat', 'Tezhib' ve 'Miniyatür' dallarında düzenlenecek yarışmada 3'er adet 20 bin lira ve başarı belgesi, 3'er adet 5 bin lira ve mansiyon belgesi ile sergileme ödülüne layık görülenleri ise bin lira ve katılım belgeleri takdim edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını 23 Eylül ile 11 Ekim tarihleri arasında, plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine yönlendirilerek yapılabilecek.