Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilerden alınan patates ve soğanlar hakkında açıklama - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilerden alınan patates ve soğanlar hakkında açıklama

11.04.2021 13:21
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilerden alınan patates ve soğanlar hakkında açıklama, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandı. İl valiliklerine sevk edilen patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca konu üzerine yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan tüketimi gerilemiştir. Tüketimin azalması stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmuştur. Bu durum karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile TMO, üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 81 il valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Bakan Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına Ramazan ayı öncesi başlanması ile ilgili açıklamaları kamuoyuna yansımıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 10 Nisan itibariyle yemeklik patates, bugün itibariyle kuru soğan alımlarına başlamıştır. TMO alımlarında herhangi bir miktar sınırlaması söz konusu değildir. ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Ayrıca, salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olmasına bağlı olarak pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemeleri, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olmuştur. Yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatları yukarı yönlü olarak revize edilmiş ve alımlara başlanmıştır.

Üreticilerimizden alınan çeltikler TMO tarafından stoklanacak ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacaktır.

Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma Bakanlığımız, valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir." - ANKARA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Tarım, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilerden alınan patates ve soğanlar hakkında açıklama - Son Dakika Ekonomi


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