Son Dakika Haberleri: Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor
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Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatını korumada Bakanlığın yanı sıra vatandaşlara da önemli görev düştüğünü belirterek, "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir.

Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatını korumada Bakanlığın yanı sıra vatandaşlara da önemli görev düştüğünü belirterek, "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir." ifadesini kulandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı, tabiata uyum sağlayamayacak durumda olanların ise uygun hayvanat bahçelerine, doğal yaşam parklarına yerleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, doğada zarar gören yaban hayvanlarından 2012-2018 yılları arasında 20 bin 418'inin, bu yıl haziran sonu itibarıyla da bin 791'inin tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.
İlk olarak 2010 yılında tesis edilmeye başlanan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi alanında çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğünün, hizmet verdiği illere yenilerini eklediği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Afyonkarahisar, Konya ve Diyarbakır'da yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tesis edilmesi için atılan adımların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, yaban hayatı için büyük bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak kendi çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlara da bu konuda büyük bir görev düşüyor. Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bekir Pakdemirli, Yaban, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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