Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı - Son Dakika

Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı

21 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırladığı listede, ev içerisinde sağlığın korunması için hareket etmenin önemi ve evden çıkmadan kamu hizmetlerine erişimin yolları hakkında bilgiler verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için dikkat etmeleri gereken önlemlerin bulunduğu bir öneri listesi hazırladı. Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Koronavirüse Karşı 65 Yaş ve Üzerindeki Kişilere Tavsiyeler" listesinde yaşlıların koronavirüsten nasıl korunabilecekleri aktarılıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; toplam 19 maddeden oluşan listede, salgınla mücadelede kişisel temizliğin, hijyenin yanı sıra ev içerisinde sağlığın korunması için hareket etmenin önemi ve evden çıkmadan kamu hizmetlerine erişimin yolları hakkında bilgiler veriliyor.

"19 MADDELİK ÖNERİ LİSTESİ HAZIRLANDI"

Listede 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüsten korunmak için özen göstermesi gereken öneriler şu şekilde sıralandı:

1- Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendil olmadığı durumlarda, dirseğinizin iç kısmını kullanınız.

2- Ellerinizi bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. Sabun ve su yoksa alkol içerikli el dezenfektanı ya da 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.

3- Ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.

4- Kişisel bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.

5- Yaşam alanlarınızı sık sık havalandırınız.

6- Televizyon başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.

7- Ev içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.

8- Dışarıdaki işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.

9- Sigara, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.

10- Soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayarak durumunuzu anlatınız. Sağlık personeli, size yapmanız gerekenleri anlatacak, sizi ilgili birimlere yönlendirerek gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

11- Öksürük, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

12- Su kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.

13- Uyku düzeninize dikkat ediniz.

14- Olumlu duygu durumunuzu muhafaza ediniz.

15- Zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz. Telefonla haberleşmeyi tercih ediniz.

16- Kamu hizmetlerine mümkün olduğunca e-devlet kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden, evden çıkmadan erişebileceğinizi unutmayınız.

17- Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/ PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.

18- SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.

19- Resmi makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.

TÜRKİYE'DE 65 YAŞ ÜZERİ 7.5 MİLYON VATANDAŞ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 18 Mart'ta açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" çalışmasının sonuçlarına göre, 2019'da nüfusun yüzde 9,1'ini oluşturan 7 milyon 550 bin 727 kişi, 65 yaş ve üzerinde.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014'te yüzde 8 iken geçen yıl yüzde 9,1'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun 2019'da yüzde 44,2'sini erkekler, yüzde 55,8'ini kadınlar oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Türkiye genelindeki resmi ve özel huzurevlerinden de 27 bin 329 yaşlı hizmet alıyor.

Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:02 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir         
08:14
Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu         
07:41
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
07:28
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı         
07:08
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı         
02:40
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu         
00:52
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu         
00:49
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor         
00:24
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi         
00:22
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi         
23:56
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız         
23:49
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü         
23:48
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi         
23:47
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi         
23:47
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum         
23:33
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu         
23:28
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı         
22:11
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 08:24:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]