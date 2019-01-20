Bakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit Düşen Askerleri Andı
27 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin...
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye
'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye
'nin Afrin
bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin
Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde yayımladığı video ile operasyonda şehit düşen askerleri andı.
20 Ocak 2018'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Twitter
hesabı üzerinden video paylaştı. 1 dakika 46 saniye süren videonun başlangıcında, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Videonun ilerleyen bölümlerinde operasyondan görüntülere yer verilirken, "Afrin ve bölgesinde huzur ve barışı getirdik" ifadeleri yer aldı.
Videonun son bölümünde ise askerlerin operasyon sonrası Afrin'de bölge halkına gerçekleştirdiği yardımdan görüntülere yer verildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:22 Kaynak: DHA
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