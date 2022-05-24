Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı - Son Dakika
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Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı

24.05.2022 23:16
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

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ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak. Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak.
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı - Son Dakika


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