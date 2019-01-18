Son Dakika Haberleri: Bakanlıkların teşkilat yapılarında değişiklik

Bakanlıkların teşkilat yapılarında değişiklik

15 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine yönelik değişiklikler yapıldı.

Bakanlıkların teşkilat yapılarında değişiklik, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine yönelik değişiklikler yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Khk'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti

E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 08:00:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlıkların teşkilat yapılarında değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]