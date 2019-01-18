Bakanlıkların teşkilat yapılarında değişiklik
15 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine yönelik değişiklikler yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye
, Kültür ve Turizm ile Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine yönelik değişiklikler yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:45
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