Bakanlıkta eşinin anısına çini sergisi açtı - Son Dakika
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Bakanlıkta eşinin anısına çini sergisi açtı

25.05.2022 10:43

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nda yönetici olan Betül Küçük (51), 2011'den bu yana yaptığı çini eserleri ile 2 yıl önce kaybettiği eşi Olgun Küçük (64) anısına sergi açtı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nda yönetici olan Betül Küçük (51), 2011'den bu yana yaptığı çini eserleri ile 2 yıl önce kaybettiği eşi Olgun Küçük (64) anısına sergi açtı. Betül Küçük, bakanlık sergi salonunda açılan 156 eserin bulunduğu doğa temalı serginin geliri ile eşinin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınında çocuk parkı yaptıracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yapan Betül Küçük, 2010 yılında çini yapmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Küçük, birçok eser ortaya çıkardı. Küçük, evinde akşamları boş zamanlarında amatör olarak yaptığı eserleri biriktirdi. Betül Küçük, 10 yılı aşkın süredir biriktirdiği eserlerle 2020'de beyin tümörü tedavisi görürken hayatını kaybeden 25 yıllık eşi Olgun Küçük anısına sergi açtı. Küçük, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sergi Salonu'nda 24-25 Mayıs'ta sergilenecek eserlerin satışından elde ettiği geliri, eşinin kabrinin bulunduğu mezarlığın yanında çocuk parkı yaptıracak.

'EŞİM BANA ÇOK DESTEK OLUYORDU'

Betül Küçük, arkadaşından evinde gördüğü eser karşısında kayıtsız kalamadığını belirterek, "2010 yılıydı. Bir arkadaşa gitmiştim. Kursa gitmiş. Kursta yaptığı bir eseri gördüğüm anda vuruldum. 'Bana bunu öğretir misin' dedim. O süreçte yarım günlük bir eğitim aldım. Merakımı ve ilgimi tamamen buna yönlendirdim. Akşamları boş zamanlarımda çabalayarak bugün bu noktaya geldi. Yarım günlük bir eğitimle 11 yıldır bu eserleri amatör bir şekilde üretmeye çalışıyorum. Eşim bana çok destek oluyordu. 'Ne yapacaksın' diyordu. Sergi açacağımı söylerdim. Sürekli teşvik ederdi. Hep yanımdaydı. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Çocukları çok severdi. Mahallenin, sitenin çocuklarına şekerler, oyuncaklar alır dağıtırdı. Lakabı 'zengin amca'ydı. Ailecek onun çocuklara olan sevgisini hepimiz bildiğimiz için, eserlerin satışından sonra gelecek gelirle memlekette Muğla'nın Menteşe ilçesinde ön görüşmelerini yaptığımız bir park için çalışmalara başlayacağız. Kabri yakınına park yapmak istedik. Çocukların cıvıltılarının duyulacağı bir park yapmak istiyoruz. Umarım yaparız" dedi.

Sergi ile hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Betül Küçük, "156 eser bulunuyor. Genelde sergim modern eserlerden esinlenerek yapıldı. Tamamen 'çağdaş çini modern' diyebileceğimiz; ama ana tema nazar ve doğa. Ben aile olarak bize nazar değdiğine inanıyorum. Eşimin kaybında da nazar değdiğini düşünüyorum. Eserlerimin çoğu nazar ağacı, sonrasında doğaya döndü. Doğayı çok sevdiği için teması nazar ve doğa" diye konuştu.

Bakanlıkta eşinin anısına çini sergisi açtı
Bakanlıkta eşinin anısına çini sergisi açtı
Bakanlıkta eşinin anısına çini sergisi açtı
Bakanlıkta eşinin anısına çini sergisi açtı

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Kaynak: DHA

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