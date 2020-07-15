Bakanlıktan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi' açıklaması - Son Dakika

Bakanlıktan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi' açıklaması
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca İstanbul'da bulunan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin, hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği bildirildi.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca İstanbul'da bulunan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin, hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin 2016 yılındaki darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapıldığı anımsatıldı. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında yer alan müze ve anıt Hazine mülkiyetinden Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin uygulamaya yön veren çalıştayının düzenlenmesi, şehitlerimizin eşyalarının toplanması ve müzenin açılıştan itibaren işletmesi 15 Temmuz Derneğince yapılmaktadır. Müzede sömürgecilik tarihi, tüm dünyada darbelerin kronolojisi ve Türkiye özelinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleriyle anlatılmaktadır. 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği müzede, gazilerin de hatıraları yaşatılmaktadır. Müzenin girişinde bulunan abide taşın üzerine işlenmiş olan 'Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir' yazısı dikkat çekmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:10 Kaynak: DHA
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