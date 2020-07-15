Bakanlıktan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi' açıklaması
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca İstanbul'da bulunan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin, hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği bildirildi.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca İstanbul'da bulunan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin, hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin 2016 yılındaki darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapıldığı anımsatıldı. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında yer alan müze ve anıt Hazine mülkiyetinden Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin uygulamaya yön veren çalıştayının düzenlenmesi, şehitlerimizin eşyalarının toplanması ve müzenin açılıştan itibaren işletmesi 15 Temmuz Derneğince yapılmaktadır. Müzede sömürgecilik tarihi, tüm dünyada darbelerin kronolojisi ve Türkiye özelinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleriyle anlatılmaktadır. 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği müzede, gazilerin de hatıraları yaşatılmaktadır. Müzenin girişinde bulunan abide taşın üzerine işlenmiş olan 'Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir' yazısı dikkat çekmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:42 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bakanlıktan '15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı