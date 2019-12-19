Bakanlıktan "830 Suriyeli öğretmen atandı" iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlıktan '830 Suriyeli öğretmen atandı' iddialarına yanıt - Son Dakika

Bakanlıktan "830 Suriyeli öğretmen atandı" iddialarına yanıt

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler "Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi" kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar. Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır" denildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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