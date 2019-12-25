Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek - Son Dakika
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Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da selden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarımında bulunduklarını bildirdi.

Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da selden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarımında bulunduklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından, Adana'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Selçuk, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımız tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarımında bulunduk." ifadesini kullandı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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