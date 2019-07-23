Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Akar-Jeffrey görüşmesiyle ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Bakanlıktan Akar-Jeffrey görüşmesiyle ilgili açıklama

36 dakika önce

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan Akar-Jeffrey görüşmesiyle ilgili açıklama, System.String[]
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ; "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/ Ankara'da icra edildi." denildi.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk ve Amerikalı bilim insanlarından Trakya'da Batı Nil Virüsü araştırması ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Akar-Jeffrey görüşmesiyle ilgili açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]