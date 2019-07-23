Bakanlıktan Akar-Jeffrey görüşmesiyle ilgili açıklama
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Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı
bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ; "Bakan Akar ile ABD Suriye
Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/ Ankara
'da icra edildi." denildi.
(İHA)
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