Bakanlıktan "Arimah" Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında yapılan açıklamada Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri Suriye rejim güçlerine ait olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Münbiç
'le ilgili gelişmeler kapsamında yapılan açıklamada Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri Suriye
rejim güçlerine ait olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:56 Kaynak: İHA
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