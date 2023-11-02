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Bakanlıktan ''Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti'' iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bakanlıktan ''Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti'' iddialarıyla ilgili açıklama

Son Güncelleme: 02.11.2023 22:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ''Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti'' haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: "Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLDU?

Şanlıurfa'daki bir aşiret liderinin, 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı gündemi sarstı. İki yıl boyunca her hafta yaşanan istismara 10 yaşındaki diğer kardeşin de sürekli şahit olduğu ortaya çıkarken, skandalın detayları adeta kan dondurdu. İstismara uğrayan kız çocuğunun 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olması üzerine yaşananlar ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Çocuk, Aile, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan ''Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti'' iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlıktan ''Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti'' iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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