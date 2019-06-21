Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama
Son Dakika Güncel Haber

Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir camide yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir Cami'de bugün (21 Haziran) meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
canlı bomba, 21 haziran, dışişleri bakanlığı, bağdat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor AK Parti'den Saadet Partisi'ne kritik ziyaret! İşte iki partiden ilk açıklamalar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 21:29:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]