Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Bağdat
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
'ın Baladiyat bölgesinde bir camiye yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir camide yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir Cami'de bugün (21 Haziran) meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak
halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye
, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."
(İHA)
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