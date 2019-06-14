Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan balık ölümleri açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakanlıktan balık ölümleri açıklaması

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerinine ilişkin yapılan açıklamada, "Ölümlerin göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte, numuneler alınarak, ilgili yerlere gönderilmiştir.

Bakanlıktan balık ölümleri açıklaması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerinine ilişkin yapılan açıklamada, "Ölümlerin göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte, numuneler alınarak, ilgili yerlere gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Dün yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerce başlatılan incelemeler sonucunda, gel git olayları ve göl tabanında çakıl gibi birikimler nedeniyle Mimar Sinan Köprüsü civarında, göl ile deniz arasında, yeterli su sirkülasyonunun olmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunun neticesinde göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte; göl suyundan ve ölü balıklardan numuneler alınarak, göl suyu İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne, ölü balıklar ise analiz için Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemleri sürerken, numuneler ve analizlerden gelecek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:09 Kaynak: AA
Küçükçekmece Gölü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna tepki: Türkiye aldığı karardan vazgeçmez "Osmanlı torunu" Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti! Açık ara farkla ilk sırada Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 02:03:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan balık ölümleri açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]