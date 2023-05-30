Bakanlıktan, bir kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakanlıktan, bir kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 1 kişi gözaltına alındı

Bakanlıktan, bir kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 1 kişi gözaltına alındı

30.05.2023 16:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri İl Müdürlüğü aracılığıyla emniyet ve jandarma birimlerinin, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatıldığı görüntülere ilişkin bilgilendirildiğini, görüntüleri paylaşan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.

"ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir." bilgisine yer verildi.

GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ

Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilenlerle ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA
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Kayseri, Güncel, Son Dakika

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